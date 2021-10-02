Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба може стати однією з трансферних бомб на літо.

Поль Погба хотів би продовжити кар'єру у Ла Лізі, де його з радістю готові прийняти Барселона та Реал, повідомляє El Nacional.

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Чинний контракт француза з МЮ розрахований до літа 2022-го, і футболіст не має наміру його продовжувати, хоча "червоні дияволи" вже пропонували йому пролонгацію співпраці.

Агент півзахисника Міно Райола має хороші відносини з президентом Барси Жоаном Лапортою, але фінансове становище каталонського клубу не викликає довіри у представника Поля. Тому Райола вирішив очікувати на пропозиції від двох іспанських грандів та обрати найвигідніше для Погба і, звичайно, для себе.

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