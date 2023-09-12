Полузащитник Ювентуса Поль Погба сообщил врачам "Старой синьоры", что принимал вещества, которые не были согласованы с медицинским персоналом клуба.

Погба сдал положительный допинг-тест – в моче француза был обнаружен запрещенный препарат. Как информирует Gazzetta dello Sport, тестостерон мог оказаться в организме Поля благодаря добавке, которую он приобрёл в США по рекомендации друга-врача.

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В США действуют другие правила, касающиеся допинга, и в этой стране подобная добавка не входит в черный список. Сообщается, что в понедельник, 11 сентября, Погба сообщил врачам Ювентуса, что принимал вещества, которые не были согласованы с медицинским персоналом клуба.

Контракт Погба с Ювентусом действует до лета 2026 года, француз зарабатывает в клубе 8 млн евро в год (+2 млн евро в виде бонуса). В настоящее время футболист не имеет права даже тренироваться с командой – он дисквалифицирован.

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