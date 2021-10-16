Переход в Реал будет означать для чемпиона мира отказ от роскошной зарплаты в Манчестер Юнайтед, информирует ABC.

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Следующим летом Погба становится свободным агентом, но "красные дьяволы" готовы предложить ему новый контракт на 5 лет. Зарплата француза за каждый сезон составит 20 млн евро. Предложение Реала несколько скромнее – около 14 млн. Мадридцы вряд ли смогут повысить ставки, поскольку в случае перехода придется платить щедрые комиссионные агенту хавбека – Мино Райоле.

Добавим, что в текущем сезоне Погба провел 9 матчей и отметился 7 голевыми передачами.

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