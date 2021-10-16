Тревожный эпизод с участием Криштиану Роналду и главного тренера МЮ случился после домашнего матча 7-го тура АПЛ против Эвертона (1:1), сообщает The Sun.

Очередное фиаско "красных дьяволов" в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Эвертон – 1:1

Сульшер принял решение оставить португальца на скамейке запасных, объясняя это тем, что Криштиану отдал много сил в предыдущей встрече ЛЧ с Вильярреалом (2:1). У 36-летнего нападающего была своя точка зрения, и он не привык наблюдать за матчем из "банки". Стоит отметить, что Криш все же появился на 57-й минуте, но не спас победу для своей команды.

"После игры Криштиану сказал тренеру, что он обязательно сообщит ему, когда будет не в состоянии выходить на поле, а сейчас он хочет участвовать в каждом матче Премьер-лиги. Роналду отметил, что приехал в Манчестер за трофеями, и что Юнайтед должен играть со своим лучшим составом во всех матчах", – описал ситуацию очевидец событий.

Разочарование Роналду было очевидным, когда он покидал Олд Траффорд после финального свистка. Даже форвард Эвертона АндросТаунсенд только с 4-го раза выпросил футболку у звезды, пока Криштиану находился в состоянии фрустрации. Эти факты не мог оставить без комментария и сам Сульшер.

"Я говорил с ним перед игрой, говорил с ним и после. Он был готов выйти тогда, когда его позовут. К сожалению, пока мы не выиграем, Криштиану недоволен, и это черта, которую мы требуем от каждого игрока. Это совершенно не проблема", – заявил наставник.

Cristiano Ronaldo headed straight down the tunnel after United’s 1-1 draw with Everton.



Not happy.



(via @btsportfootball)pic.twitter.com/afc5Qc4sVi — B/R Football (@brfootball) October 2, 2021

Источники в клубе отмечают, что стороны ведут себя профессионально, и этот инцидент трудно охарактеризовать конфликтом, скорее недоразумением. Однако норвежский специалист дал понять, что история может иметь продолжение. Перед матчем против Лестера, у Сульшера спросили о роли Криша в поединке. Ответ тренера была неоднозначным: "Мы все хотели бы видеть Роналду на поле, потому что он уникален. Но невозможно играть каждый матч, это только физические возможности человека".

Криштиану вернулся в лагерь МЮ с хорошим настроением, переписав очередные рекорды за сборную Португалии и всем видом демонстрирует, что готов к бою. Встреча с Лестером запланирована на сегодня, 16 октября, начало в 17:00.

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