Погба показал божественный трюк с баскетбольным кольцом – достойный ответ француза Ибрагимовичу

Хавбек Манчестер Юнайтед Погба недолго ждал, чтобы ответить на очередной раунд челленджа от Златана Ибрагимовича.

Чемпион мира 2018 года доказал, что у него также все в порядке с техникой и точностью.

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Несколькими часами ранее Ибрагимович показал свои умения, но перфоманс Погба был явно не хуже. Француз пятой отправил мяч в маленькое баскетбольное кольцо не напрямую, а через рикошет от стены. "Было честью соревноваться со львом и победить его. Теперь игра завершена", – ответил хавбек Златану, с которым играл в Манчестер Юнайтед.

Напомним, Погба пропустил значительную часть сезона из-за травмы, а теперь, как и все игроки АПЛ, вынужден сидеть дома на карантине.

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