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Погба приблизился к Реалу – королевский клуб получил несколько козырей

10:45 79 Читати українською
Погба приблизился к Реалу – королевский клуб получил несколько козырей
Поль Погба / ФК Манчестер Юнайтед

Мадридский Реал вполне может подписать полузащитника Манчестер Юнайтед уже этим летом – ситуация разворачивается в пользу "сливочных".

Поль Погба настроен продолжить карьеру в Реале. 27-летний француз предпочитает мадридцев перед Ювентусом, который также стремился вернуть полузащитника. Агент игрока Мино Райола также делает все возможное, чтоб Поль оказался в Мадриде. Не секрет, что Зинедин Зидан также давно мечтает подписать своего соотечественника, а летом у него появится такой шанс.

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Так как контракт Погба с МЮ истекает летом 2021 года с опцией продления только на один сезон, то летом манкунианцы, очевидно, попытаются продать француза. После прихода Бруну Фернандеша "красные дьяволы" уже не так зависимы от Погба, который в текущем сезоне провел всего 8 матчей из-за травмы.

Еще один козырь Реала заключается в девальвации рынка из-за вспышки коронавируса. Если в прошлом году Манчестер Юнайтед требовал за чемпиона мира-2018 невероятные 150 млн евро, то этим летом Реал может осуществить трансфер за менее чем 100 млн, сообщает AS.

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