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Доминирование Бундеслиги, английский след и королевская тень Реала – команда будущего Старого света

12:26 45 Читати українською
Доминирование Бундеслиги, английский след и королевская тень Реала – команда будущего Старого света
Доминирование Бундеслиги, английский след и королевская тень Реала – команда будущего Старого света

Пока нет ясности, как завершится сезон 2019/20, аналитики продолжают составлять различные сборные. Команду самых перспективных игроков континента собрал портал Driblab.

11 главных надежд европейского футбола собраны в топ-5 чемпионатах Старого света (Ла Лига, Премьер-лига, Бундеслига, Серия А и Лига 1). Для формирования этой команды мечты Driblab выбрал уникальные для каждой позиции статистические параметры, а лучшими стали те, кто имеет самые высокие показатели, пишет Marca.

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Идеальный состав перспективы в очередной раз доказывает, что немецкое первенство собирает наибольшее число талантов, а мадридский Реал имеет нюх на вундеркиндов, но все еще пребывает в поисках идеальной модели их вывода на уровень первой команды "сливочных".

Немало исполнителей из этой сборной уже среди признанных звезд и, несмотря на свой возраст, имеют в активе несколько сезонов на отличном уровне – Килиан Мбаппе, Ашраф Хакими и Джейдон Санчо. Но и сезон 2019/20 подарил несколько неожиданных имен: колоссальный прогресс Альфонсо Дэвиса и Риса Джеймса. Кроме того, подтвердили потенциал две жемчужины Реала: Феде Вальверде освоился в первой команде, а Мартин Эдегор не заметил смену Эредивизи на один из топ-чемпионатов.

Хотя пока представительство испанского первенства в символической сборной хромает, но Примера имеет несколько козырей в рукаве и надеется на смену поколений. Совсем рядом с командой мечты представители местного чемпионата – Александр Исак, Марк Кукурелья и Ферран Торрес. Не стоит забывать и о многообещающем атакующем потенциале Реала и Барселоны. Винисиус, Ансу Фати и Родриго уже догоняют своих коллег постарше.

Зато Бундеслига остается привлекательной средой для развития молодых талантов. В дополнение к пятерке в команде мечты здесь выступают достаточно сильные Кай Хаверц, Озан Кабак и Йосип Брекало, которых считают наиболее перспективными вне больших клубов. Нынешний сезон усилил тенденцию последних лет с реноме Германии как идеального места для будущих звезд. Это одновременно повысило привлекательность немецких клубов для иностранцев вроде Хакими (Ла Лига), Санчо и Робби Матондо (АПЛ), Мусса Диаби и Аксель Загаду (Лига 1).

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