Ибрагимович использовал мусорник, чтобы бросить вызов Погба – швед снова удивляет феноменальной техникой

Златан Ибрагимович и Поль Погба продолжают свое соревнование финтов на карантине.
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Ибрагимович элегантным касанием пятки отправил мяч точно в мусорник, на который даже не смотрел. "Игра окончена", – швед оставил красноречивое сообщение для Погба в своем Instagram.
Напомним, чемпионаты Англии и Италии уже месяц находятся на карантине, поэтому тамошним звездам приходится поддерживать форму дома.
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