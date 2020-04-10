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Ибрагимович использовал мусорник, чтобы бросить вызов Погба – швед снова удивляет феноменальной техникой

20:48 91 Читати українською
Ибрагимович использовал мусорник, чтобы бросить вызов Погба – швед снова удивляет феноменальной техникой
Златан Ибрагимович / АР

Златан Ибрагимович и Поль Погба продолжают свое соревнование финтов на карантине.

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Ибрагимович элегантным касанием пятки отправил мяч точно в мусорник, на который даже не смотрел. "Игра окончена", – швед оставил красноречивое сообщение для Погба в своем Instagram.

Напомним, чемпионаты Англии и Италии уже месяц находятся на карантине, поэтому тамошним звездам приходится поддерживать форму дома.

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@paulpogba Game over #zlatanvspogba

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

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Теги
Футбольные финты Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Поль Погба Поль Погба Милан Милан Италия Видеоновости
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