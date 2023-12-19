Преодолеть путь от любителей до победы в Лиге чемпионов за четыре года. То, что звучит как сценарий фильма, нашему герою удалось воплотить в реальной жизни.

Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает об уникальных виражах защитника Ювентуса Морено Торричелли.

Когда Клаудио Раньери попросили провести аналогию с праймовым Джейми Варди, тот без раздумий ответил: "Я знаю только одного человека, который прошел похожий путь на вершину. Это Морено Торричелли, который из ниоткуда пришел в Ювентус и выиграл все".

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Уже на 9-й секунде финала Лиги чемпионов между Ювентусом и Аяксом рефери пришлось останавливать игру. Защитник итальянцев Торричелли на правом фланге влетел в коренастого Уинстона Богарда. Игрок амстердамцев не без проблем поднялся на ноги, а Торричелли вернулся в свою зону. На его лице все можно было прочесть еще перед началом поединка. Когда на римском Стадио Олимпико звучал гимн ЛЧ, Морено разминался с каменным взглядом. 120 минут главного матча в жизни Торричелли провел на эталонном уровне. Неудивительно, что правого защитника туринцев признали лучшим игроком финала-1996.

Именно Торричелли начал атаку, завершившуюся голом Фабрицио Раванелли. Позже он не дал развернуться Мусампе – тренерскому штабу Аякса пришлось менять Кики в перерыве. Это при том, что на финал Морено выходил с болью в ноге (оба полуфинальных матча с Нантом защитник пропустил). Туринцы выиграли ушастый трофей в серии пенальти. Сразу после этого камера выхватила безумную радость Морено Торричелли – четыре года назад он и мечтать о таком не мог.

A three-time Scudetto winner as well as a Champions League title, Happy Birthday to Moreno Torricelli! pic.twitter.com/GzfEdNYEZp — JuventusFC (@juventusfcen) January 23, 2018

Тогда весь его мир ограничивался мебельной фабрикой, где 22-летний парень работал плотником до самого вечера. Сын водителя грузовика после работы бежал на тренировку – Торричелли с детства любил футбол, однако свой шанс в юности не использовал, поэтому теперь выступал за любительскую команду Каратезе. Скромный коллектив тренировал Роберто Антонелли, звездный нападающий Милана 70-х, который и сменил взгляд Морено на футбол и сместил на правый фланг обороны (ранее тот закрывал позицию либеро). В качестве игрока Каратезе Торричелли вытащил счастливый билет.

"О нем мне рассказал спортивный директор Вероны Франко Ландри, – писал в автобиографии Джованни Трапаттони, тогдашний тренер Юве. – Увидев Морено в игре, я вспомнил себя, когда в юности работал в типографии и мечтал о Сан-Сиро. Узнав, что я хочу позвать Морено на просмотр, президент клуба Джампьеро Бониперти насторожился: "Сколько ему лет? Двадцать два? Извини, но если в двадцать два он играет за Каратезе, то у него нет перспектив". Теоретически Бониперти был прав, но я все-таки устроил серию товарищеских матчей, чтобы проверить Торричелли".

Торричелли против Бергкампа

Морено сумел убедить Трапаттони – Ювентус приобрел любителя за 50 миллионов лир, что в то время составило около 45 тысяч долларов. Ведущий клуб Италии пригласил парня, не имевшего серьезной футбольной школы, но обладавшего большим сердцем и неисчерпаемой страстью (в 13 его забраковали в Комо, далее последовали региональные команды и логическое прощание с карьерой профессионального футболиста).

Торричелли признался, что свой первый контракт он подписал на капоте автомобиля. В своем дебютном поединке (через месяц после трансфера из команды Серии D) Морено играл на переполненном Олимпиаштадионе, где Бавария и Ювентус организовали проводы Клауса Аугенталера.

Я всем обязан Трапаттони. Он имел смелость внедрить меня в состав Ювентуса, он верил в меня. Я не знаю, сколько тренеров на его месте рисковали бы, выпуская неизвестного футболиста, – говорил потом Торричелли.

Новичок быстро адаптировался в звездном коллективе и стал своим в обществе Раванелли, Виалли и Баджо. Говорят, последний придумал прозвище, приклеившееся к Морено. Роберто назвал партнера Джеппетто в честь плотника, создателя Пиноккио.

State votando i gol più belli di #JUVE120? Sentite un po' cosa ha da dirvi Moreno Torricelli... pic.twitter.com/hxiMdr6Rb1 — Juventus TV (@JuventusTV) November 1, 2017

В 1995 году Торричелли забил дебютный гол в Лиге чемпионов в ворота Рейнджерс (в своем четвертом поединке). Защитник роскошно ворвался в штрафную шотландцев и пробил под вратарем.

Безудержный Ювентус в том сезоне выиграл турнир, а в течение следующих лет еще дважды выходил в финал. Первый из них Торричелли пропустил из-за травмы (поражение Дортмунду 1:3), а во втором отыграл все 90 минут против Реала (еще одна неудача 0:1). В конце концов за шесть сезонов на Делле Альпе защитник выиграл все возможные титулы: от трех Скудетто до Межконтинентального кубка и Кубка УЕФА. Большинство этих трофеев Юве завоевал с Марчелло Липпи у штурвала.

Торричелли, Падовано и Дель Пьеро празднуют победу в ЛЧ

Если Джованни Трапаттони Морено называл вторым отцом (в конце карьеры они воссоединятся в Фиорентине), то с приходом Липпи было труднее. Футболист и тренер не сошлись характерами, хотя в конце концов Торричелли не потерял своего места в основе. Но следует признать, что Морено неоднократно был близок к прощанию с Турином.

"Однажды мы поскандалили с Липпи из-за сигареты, которую я выкурил в раздевалке, – вспоминал Торричелли. – Раньше я мог это делать после тренировки. Так было и в тот раз – после предсезонного поединка в Марселе я зашел в раздевалку и закурил сигарету. В тот момент пришел Липпи и спросил: "Что ты делаешь?" Это запрещено". Я ответил: "Хорошо, но вам просто нужно знать определенные вещи – предыдущий тренер разрешал курить в раздевалке".

Несмотря на внутренние трения, Торричелли сейчас признает – Липпи не только сохранил наследие Трапаттони, но и умножил его: "Марчелло – это самый большой профессионал, которого я встречал в своей карьере".

В одном из интервью Торричелли рассказал о своем диалоге с Патриком Клюйвертом после финала ЛЧ-1996. Оба футболиста попали на допинг-контроль и нападающий Аякса был настолько поражен выносливостью Торричелли в течение всех 120 минут, что пошутил, мол Морено сейчас провалит допинг-тест. "У нас были безумные тренировки. Мало кто знает, как нам приходилось делать по 500 приседаний за 15 минут. Футболистов просто тошнило от нагрузок", – вспоминал Морено об обратной стороне медали.

С одной стороны, попасть из любителей в ведущую команду Италии – вещь уникальная и неповторимая. С другой – выдержать этот ритм, адаптироваться к требованиям топ-тренеров Трапаттони и Липпи не каждому под силу. Однако Морено Торричелли удалось реализовать и первое, и второе. Хотя бы потому можно восторгаться его футбольной историей.