Погба настроен на трансфер в Ювентус – "Старая синьора" должна распрощаться с двумя звездами
Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба может вернуться в Ювентус летом 2022 года.
Погба не намерена продлевать контракт с Манчестер Юнайтед и определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры – француз желает вернуться в Ювентус, утверждает журналист Руди Галлетти в своем твиттере.
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"Старая синьора" готова удовлетворить финансовые аппетиты Поля (зарплата в размере 12,5 млн + бонусы), однако это заставит продать сразу двух игроков: Аарона Рэмзи и Уэстона Маккенни или Адриена Рабьо. Варианты с переходом Погба в Реал и ПСЖ пока не рассматриваются.
К слову, француз провел 12 матчей в составе Манчестер Юнайтед в текущем сезоне во всех соревнованиях, отличившись 7 ассистами.
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