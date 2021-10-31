Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба може повернутись до Ювентуса влітку 2022 року.

Погба не має наміру продовжувати контракт з Манчестер Юнайтед та визначився з пріоритетним варіантом продовження кар'єри – француз бажає повернутись в Ювентус, стверджує журналіст Руді Галлетті у своєму твіттері.

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"Стара синьйора" готова задовольнити фінансові аппетити Поля (зарплата у розмірі 12,5 млн + бонуси), проте це змусить продати одразу двох гравців: Аарона Ремзі та Уестона Маккенні або Адріена Рабйо. Варіанти з переходом Погба у Реал та ПСЖ наразі не розглядаються.

До слова, француз провів 12 матчів у складі Манчестер Юнайтед у поточному сезоні в усіх змаганнях, у яких відзначився 7 асистами.

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