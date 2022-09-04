Брат хавбека Ювентуса Матиас Погба публично заявил, что Поль просил шамана, чтобы тот наложил проклятие на Килиана Мбаппе. В дело вмешалась полиция, поскольку появились обвинения в вымогательствах и шантаже.

"Поль хочет, чтобы я умер или оказался в тюрьме": магические разборки в семье Погба набирают обороты

Правоохранители уже опросили Поля, сообщает France Info. По информации источника, футболист признал, что обращался к шаману. Однако Поль утверждает, что его целью было не заколдовать Мбаппе, а чтобы помочь работе благотворительной организации, которая занимается благополучием детей в Африке.

Ранее сообщалось, что Матиас Погба и еще несколько мужчин шантажировали Поля, что распространят эту информацию. Полузащитник Ювентуса заплатил за молчание 100 тысяч долларов, но они потребовали 13 миллионов. Поль написал заявление в полицию.