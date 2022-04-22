Француз провел несколько минут в матче против Ливерпуля (0:4) и попросил замену из-за повреждения икроножной мышцы, сообщает Goal.

Манчестер Юнайтед и Тен Хаг запланировали летнюю перестройку: кругленькая сумма на трансферы и большое прощание

Главный тренер МЮ Ральф Рангник раскрыл сроки восстановления – не менее 4 недель. Сезон для команды заканчивается 22 мая матчем против Кристал Пэлас. Есть большой риск, что Погба больше не наденет футболку "красных дьяволов". Летом контракт чемпиона мира истекает, а слухов о подписании нового соглашения пока нет.

Напомним, 6 лет назад Манчестер Юнайтед заплатил Ювентусу 105 млн евро за возвращение хавбека. В текущем сезоне Погба провел 27 матчей, в которых оформил один гол и 9 результативных передач.

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