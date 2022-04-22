Француз провів кілька хвилин у матчі проти Ліверпуля (0:4) і попросив заміну через пошкодження литкового м'язу, інформує Goal.

Манчестер Юнайтед і Тен Хаг запланували літню перебудову: кругленька сума на трансфери й велике прощання

Головний тренер МЮ Ральф Рангнік розкрив терміни відновлення – щонайменше 4 тижні. Сезон для команди закінчується 22 травня матчем проти Крістал Пелас. Є великий ризик, що Погба більше не одягне футболку "червоних дияволів". Влітку контракт чемпіона світу завершується, а чуток про підписання нової угоди поки немає.

Нагадаємо, 6 років тому Манчестер Юнайтед заплатив Ювентусу 105 млн євро за повернення хавбека. У поточному сезоні Погба провів 27 матчів, в яких оформив один гол і 9 результативних передач.

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