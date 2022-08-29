Матіас Погба розгорнув публічну кампанію проти свого брата. Він звинуватив Поля у лицемірстві та почав розповідати нібито таємниці про його життя. Зокрема, Матіас заявив, що Поль звертався до чаклуна, аби завадити успіхам Кіліана Мбаппе. Хавбек Юве звернувся до поліції, але це не вберегло його від нових "викриттів". Погба-старший вже опублікував нове відео.

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"Те, чого я очікував, сталося – мій молодший брат нарешті починає показувати справжнє обличчя. Саме він почав брехати поліції, ви не можете у всьому звинувачувати мене. Ви дійсно хотіли мене заткнути, щоб я збрехав і потрапив до в'язниці? Так я й підозрював. Моя версія фактів мала місце, і на відміну від вас, я маю достатньо доказів, щоб довести свої слова і розкрити вашу брехню.

Я тобі ще раз скажу: брате, маніпулювати людьми недобре! Справа не в грошах: ти втягнув у це мене, я мало не помер через тебе, ти залишив мене в ямі, а хочеш прикинутися невинним. Коли все буде сказано, люди побачать, що на цій землі немає більшого боягуза, більшого зрадника та більшого лицеміра, ніж ти. Сподіваюся, вас не обдурить спроба маніпуляції засобами масової інформації та владою. Коли ти знаменитий, весь світ з тобою, влада слухає тебе уважніше. Але це не ставить тебе вище за закон, поліція – не твої поплічники!

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Кіліане, тепер ти зрозумів? Я не бажаю тобі нічого поганого, мої слова тільки тобі на користь, адже це правда і я маю докази, шаман відомий! Прикро за мого брата, так званого мусульманина, який вдавався до чаклунства. Це жахливо – мати поруч із собою лицеміра і зрадника!" – наводить слова Матіаса Погба France Info.