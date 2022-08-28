Матиас Погба опубликовал видео, в котором заявил, что вскоре сообщит всю правду о своем брате. Он хочет, чтобы фанаты и одноклубники Поля узнали, кем он является он на самом деле. Прозвучали угрозы рассказать секреты и о Килиане Мбаппе, сообщает AS.

Зинченко перепутали с фанатом и чуть не забрали с поля во время матча – вирусное видео

"Мир футбола должен знать некоторые вещи, чтобы решить, действительно ли Поль Погба заслуживает восхищения, уважения, своего места в сборной Франции. Является ли он человеком, который заслуживает доверия, и достоин ли он быть примером для молодежи и представителем великих брендов.

Информация о Килиане Мбаппе также наделает много шума в мире футбола и может кардинально изменить представление об игроке", – отметил Матиас Погба.

Адвокат Поля Погба уже назвал это заявление обычным вымогательством. По мнению юриста, брат хавбека Ювентуса причастен к организованной банде, которая просто требует деньги. Юрист указал, что компетентные органы Италии и Франции были проинформированы об этом еще месяц назад, поэтому дальнейших комментариев по этой ситуации больше не будет.

Отметим, что карьеру 32-летнего Матиаса Погба трудно назвать феерической. Он выступал в малоизвестных клубах Нидерландов, Италии, Англии, Испании и Франции (самыми именитыми можно назвать Пескару и нидерландскую Спарту). С апреля этого года нападающий находится без клуба.

"Будто выбирать между отцом и матерью": Мбаппе – о фаворите на "Золотой мяч" без Месси и объективности премии