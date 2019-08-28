Pogba – out: вандалы "украсили" надписью тренировочную базу Манчестер Юнайтед

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба раздражает активных болельщиков манкунианцев.

На пути к тренировочной базе "красных дьяволов" установлен знак, на котором указано, что игрокам не разрешается останавливаться и раздавать автографы из-за опасности на дороге.

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Вандалы решили использовать этот знак, чтобы сообщить Полю Погба, что ему следует покинуть клуб и написали красной краской: "Pogba – out".

Стоит отметить, что у болельщиков манкунианцев и 26-летнего француза натянутые отношения из-за неопределенности игрока со своим будущим.

В текущем сезоне АПЛ Погба провел три поединка, в которых отметился двумя голами.

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