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Pogba – out: вандали "прикрасили" написом тренувальну базу Манчестер Юнайтед

18:33 394 Читать на русском
Pogba – out: вандали "прикрасили" написом тренувальну базу Манчестер Юнайтед
Поль Погба / Фото reuters

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба дратує активних вболівальників манкуніанців.

На шляху до тренувальної бази "червоних дияволів" встановлено знак, на якому вказано, що гравцям не дозволяється зупинятися і роздавати автографи через небезпеку на дорозі.

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Вандали вирішили використати цей знак, щоб повідомити Поля Погба, що йому варто покинути клуб і написали червоною фарбою: "Pogba – out".

Варто відзначити, що у вболівальників манкуніанців і 26-річного француза натягнуті стосунки через невизначеність гравця із своїм майбутнім.

В поточному сезоні АПЛ Погба провів три поєдинки, в яких відзначився двома голами.

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Англія Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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