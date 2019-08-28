Pogba – out: вандали "прикрасили" написом тренувальну базу Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба дратує активних вболівальників манкуніанців.

На шляху до тренувальної бази "червоних дияволів" встановлено знак, на якому вказано, що гравцям не дозволяється зупинятися і роздавати автографи через небезпеку на дорозі.

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Вандали вирішили використати цей знак, щоб повідомити Поля Погба, що йому варто покинути клуб і написали червоною фарбою: "Pogba – out".

Варто відзначити, що у вболівальників манкуніанців і 26-річного француза натягнуті стосунки через невизначеність гравця із своїм майбутнім.

В поточному сезоні АПЛ Погба провів три поєдинки, в яких відзначився двома голами.

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