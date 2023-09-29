"С Богдановичем (Маркевичем, – прим.) у меня были замечательные отношения. Помню, был случай: подходит Маркевич ко мне и говорит: "Иван, что делать?". А мы тогда забуксовали. Никак выиграть не могли.

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И вот, после очередной ничьей, я говорю ему: "Давайте завтра соберем всю команду с семьями, на базе и устроим в лесу пикник. Посидим, поговорим по душам. И вообще закройте на все глаза. Дайте пацанам свободу. Увидите, все будет по-другому".

Маркевич так и сделал. Мы с Вовой Езерским поехали на базар, купили полсвиньи. Приготовили шашлыки. Посидели всей командой на природе, с семьями. Поймали рыбу, сделали совместный обед. И что вы думаете? После этого у нас пошло все в гору. Команда ни одной игры больше не проиграла. В итоге стали бронзовыми призерами", – рассказал Гецко в интервью fanday.

Напомним, Гецко выступал в составе Карпат с 1997 по 2000 годы и в 51 матче забил 29 голов.

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