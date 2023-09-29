"З Богдановичем (Маркевич, – прим.) у мене були чудові стосунки. Пам'ятаю, був випадок: підходить Маркевич до мене і каже: "Іване, що робити?". А ми тоді забуксували. Ніяк виграти не могли.

"Якщо погано грали, то тренер кричав так, що у роздягальні стільці літали": Кополовець вражений поведінкою Маркевича

І ось, після чергової нічиєї, я кажу йому: "Давайте завтра зберемо всю команду з сім'ями, на базі і влаштуємо в лісі пікнік. Посидимо, поговоримо по душах. І взагалі закрийте на все очі. Дайте пацанам свободу. Побачите, все буде по-іншому".

Маркевич так і зробив. Ми з Вовою Єзерським поїхали на базар, купили пів свині. Приготували шашлики. Посиділи всією командою на природі, з сім'ями. Половили рибу, зробили спільний обід. І що ви думаєте? Після цього в нас пішло все в гору. Команда жодної гри більше не програла. У підсумку стали бронзовими призерами", – розповів Гецко в інтерв'ю fanday.

Нагадаємо, Гецко виступав у складі Карпат з 1997 по 2000 роки і у 51 матчі забив 29 голів.

"Єзерський – людина слова": юний українець із Чехії пробігає 30 метрів за 4 секунди, зацікавив Вердер і не тільки