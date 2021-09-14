Поединок трех шедевров в видеообзоре матча Гранада – Бетис – 1:2
В рамках 4-го тура испанской Ла Лиги Гранада дома уступила севильскому Бетису. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных мгновений поединка.
Гости открыли счет перед перерывом. Это Родри хрестоматийно сместился с правого фланга на угол штрафной и роскошно положил по диагонали в дальний угол.
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Гранада на 66-й минуте забила в ответ не менее породистый гол: Луис Суарес качнул защитника на подходе к штрафной и сильно пробил под штангу с 20-ти метров. Вырвал победу для севильцев Серхио Каналес, устроивший сольный проход из центрального поля с обыгрышем трех защитников и пробил в нижний угол.
Бетис на последних минутах вырвал победу над Гранадой в дерби