Гості відкрили рахунок перед перервою. Це Родрі хрестоматійно змістився із правого флангу на кут штрафного й розкішно поклав за діагоналлю у дальній кут.

Феєрія Бензема і гольовий дебют Камавінга у відеоогляді матчу Реал – Сельта – 5:2

Гранада на 66-й хвилині забила у відповідь не менш породистий гол: Луїс Суарес хитнув оборонця на підході до штрафного майданчика й сильно пробив під стійку з 20-ти метрів. Вирвав перемогу для севільців Серхіо Каналес, який влаштував сольний прохід із центрального поля із обіграшем трьох оборонців і пробив у нижній кут.

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