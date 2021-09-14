Двобій трьох шедеврів у відеоогляді матчу Гранада – Бетіс – 1:2
У рамках 4-го туру іспанської Ла Ліги Гранада вдома поступилася севільському Бетісу. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей поєдинку.
Гості відкрили рахунок перед перервою. Це Родрі хрестоматійно змістився із правого флангу на кут штрафного й розкішно поклав за діагоналлю у дальній кут.
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Гранада на 66-й хвилині забила у відповідь не менш породистий гол: Луїс Суарес хитнув оборонця на підході до штрафного майданчика й сильно пробив під стійку з 20-ти метрів. Вирвав перемогу для севільців Серхіо Каналес, який влаштував сольний прохід із центрального поля із обіграшем трьох оборонців і пробив у нижній кут.
Бетіс на останніх хвилинах вирвав перемогу над Гранадою у дербі