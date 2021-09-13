Сельта в первом тайме шокировала "сливочных" двумя голами, хотя и помогали ей в этом защитники Реала своими ошибками. Мадридцы ответили мячом Бензема. А вот после перерыва забивали только хозяева, которых гнали вперед трибуны обновленного Бернабеу.

Реал победил Сельту в дебютном матче на обновленном Бернабеу – Бензема с хет-триком, Камавинга впервые забил за Мадрид

Карим сравнял ситуацию на табло, а позже он ассистировал Винисиусу, который впервые во встрече вывел Реал вперед. На 66 минуте на поле появился Камавинга, а за 6 минут после дебюта уже забил, удачно сыграв на добивании. Поставил точку во встрече Бензема с пенальти, оформив хет-трик.

5:2 – Реал набрал 10 зачетных баллов и поднялся на первую строчку турнирной таблицы Примеры. Сельта же с одним очком осталась в зоне вылета.