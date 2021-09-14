Гранада в рамках домашнего поединка 4-го тура Ла Лиги потерпела поражение от Бетиса. Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Андалусийская дерби между Гранадой и Бетисом было домашним для "рохобланкос". Обе команды стартовали в чемпионате с двух ничьих и поражения, поэтому в 4-м туре их устраивали только победа.

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Первый тайм оказался довольно интересным и динамичным. Коллективы разменялись несколькими классными моментами, но сейвы голкиперов долгое время спасали от пропущенных голов. "Вердибланкос" были значительно активнее, а в ближе всех ко взятию ворот был Фекир, который на 34-й минуте попал в штангу. В конце концов, в компенсированное время Бетис таки открыл счёт, но отличился не Фекир – это Родри ворвался в штрафную и расстрелял ближнюю девятку.

В начале второго тайма Тельо мог удвоить преимущество гостей, но его мощный удар в левый нижний угол парировал Максимиан. После этого игра шла относительно ровно. Тренер хозяев решил освежить её, выпустив на 64-й минуте Рочину, а уже через две минуты его решение принесло успех – Рубен исполнил забросом на Суареса, а Луис с левого края штрафной пробил мимо голкипера. 1:1!

В эндшпиле встречи Бакка мог принести победу Гранаде, но его классный удар с угла штрафной под перекладину парировал Руй Силва. Бетис же своими моментами распоряжался эффективнее: на 89-й минуте Каналес получил передачу на ход и мощно пробил метров с 19-ти низом – 1:2!

Впрочем, на последних секундах "рохибланкос" едва не спаслись от поражения в результате подачи на Абрама и удара головой. Штанга спасла гостей! В итоге, финальный свисток зафиксировал победу Бетиса. Первую в новом сезоне.

Подопечные Мануэля Пеллегрини набрали 5 очков, поднявшись на девятую позицию в турнирной таблице. Гранада, имея в активе 2 зачётных балла, держится на семнадцатой строчке.

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