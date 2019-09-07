"Украина стала топ-сборной мира после победы над Сербией", – громкое заявление Чанцева

Известный украинский тренер Анатолий Чанцев поделился ожиданиями от матча отборочного цикла Евро-2020 против Литвы.

"Конечно, вспоминая команду Литвы, много украинских болельщиков футбола помнят печальный матч 1994 года, когда мы дома уступили прибалтам в отборе Евро-1996. Да, эта сборная всегда была прочной, добротным середняком европейского уровня, впрочем, я думаю, что проблем с литовцами быть не должно. Все-таки очень ощутимая разница в классе. Например, поединком с сербами наша команда сделала заявку считаться одной из топ-сборных мира.

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Разумеется, ситуация далеко не оптимальна: у кого-то недавно были травмы, кто-то целый год не играл, кто-то сменил страну, чемпионат и клуб. Но, во-первых, выбор у Шевченко неплохой. Во-вторых, думаю, он сможет свести все к единому знаменателю. Как пример – вспоминаем Караваева, который всегда готов качественно сыграть, причем на разных позициях.

Считаю решение отпустить Коноплянку на спарринг оправданным. У Евгения, по сути, целый сезон не было игровой практики, а последние месяцы он, если не ошибаюсь, вообще не выступал. Поэтому 45 минут с Колосом для него являются отличным поводом вспомнить то, что нужно.

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Поединок с Нигерией? Здесь, очевидно, исходили из необходимости сохранить двухматчевый игровой цикл. Следующую официальную встречу наша национальная команда проведет уже в октябре, а сентябрьское "окно" для сборных открыто, кажется, до 11 числа, вот этим и воспользовались. С африканцами можно будет поэкспериментировать, например, посмотреть резервных футболистов", – цитирует Чанцева официальный сайт УПЛ.