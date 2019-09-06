Литва – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча отборочного цикла Евро-2020 против Литвы.

"Стандарты – один из аспектов игры, над которыми мы работали. Это сильное оружие, если есть хорошие исполнители. Я понимаю тренера сборной Литвы, почему он уделяет этому внимание. Играют дома, футболисты хорошо действуют на стандартах.

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Почему не тренировались в Украине? Там нет синтетических полей такого качества. В Киеве есть искусственное поле, но оно не такое, как в Вильнюсе. Типы синтетических газонов отличаются между собой. Мы решили приехать сюда и сразу испытать поле на местном стадионе.

Персоналии в сборной Литвы? Я не люблю выделять игроков индивидуально. Любая команда дома будет стремиться показать хороший футбол. Мы готовимся к серьезному матчу.

Мы с уважением относимся ко всем командам. У нас есть цель – выход на Евро. Один из этапов – завтрашняя игра, чтобы приблизиться к этой цели. Для нас победа гораздо важнее. Перед нами задача выиграть этот матч.

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Нет смысла вспоминать предыдущие поединки с Литвой. Моя роль как игрока уже закончилась. Моя задача как тренера – подготовить команду к завтрашнему матчу.

24 игрока в заявке вместо 23, кого придется отсеять? Дается определенное время игрокам. Мы сегодня всех пересмотрим во время тренировки. С тем отношением и подходом, с которым они приезжают в сборную и тренируются, трудно выбрать кого-то. Но приходится это делать.

Действительно приятны слова Урбонаса об аншлаге благодаря сборной Украины, но перед нами стоит задача. Мы должны сыграть успешно поединки, которые остались. Мы с уважением относимся к сборной Литвы, но надо выполнять свои задачи", – сказал Шевченко.