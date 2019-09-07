"Україна стала топ-збіррною світу після перемоги на Сербією", – гучна заява Чанцева

Відомий український тренер Анатолій Чанцев поділився очікуваннями від матчу відбіркового циклу Євро-2020 проти Литви.

"Звичайно, згадуючи команду Литви, багато українських уболівальників футболу пам’ятають сумний матч 1994 року, коли ми вдома поступилися прибалтам у відборі Євро-1996. Так, ця збірна завжди була міцною, добротним середняком європейського рівня, втім, я думаю, що проблем із литовцями бути не повинно. Все-таки дуже відчутна різниця в класі. Наприклад, поєдинком із сербами наша команда зробила заявку вважатися однією з топ-збірних світу.

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Зрозуміло, ситуація далеко не оптимальна: в когось недавно були травми, хтось цілий рік не грав, хтось змінив країну, чемпіонат і клуб. Але, по-перше, вибір у Шевченка непоганий. По-друге, думаю, він зможе звести все до єдиного знаменника. Як приклад – згадуємо Караваєва, який завжди готовий якісно зіграти, причому на різних позиціях.

Вважаю рішення відпустити Коноплянку на спаринг виправданим. В Євгена, по суті, цілий сезон не було ігрової практики, а останні місяці він, якщо не помиляюся, взагалі не виступав. Тому 45 хвилин із Колосом для нього є чудовим приводом згадати те, що потрібно.

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Поєдинок з Нігерією? Тут, очевидно, виходили з потреби зберегти двоматчевий ігровий цикл. Наступну офіційну зустріч наша національна команда проведе вже у жовтні, а вересневе "вікно" для збірних відчинене, здається, до 11 числа, от цим і скористалися. З африканцями можна буде поекспериментувати, наприклад, переглянути резервних футболістів", – цитує Чанцева офіційний сайт УПЛ.