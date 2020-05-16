"Поедешь в Барселону, но там останется Месси – проблема": экс-хавбек сборной Бразилии советует Неймару "бежать" из ПСЖ

Бывший игрок сборной Бразилии Фелипе Мело поделился прогнозом относительно карьеры своего давнего товарища Неймара.

"Пока переход в ПСЖ выглядит для Неймара шагом назад, потому что он не выиграл Лигу чемпионов. Это хорошо, если он выиграет, не так ли? Это означает "Золотой мяч".

Барселона считает возвращение Неймара невозможным

То, что Неймар делает в чемпионате Франции – это безумие, посмотрите на его цифры. Учтите, технически французский футбол не похож на Испанию, Англию, Бундеслигу, Серию А, но здесь много физической силы, ребята очень сильно бьют. И все равно Неймар делает сумасшедшие вещи. В Лиге чемпионов он делал то же до остановки. Он должен выиграть Лигу чемпионов, а если этого не произойдет, то ему нужно вернуться в Барселону. Однако есть один недостаток. Поедешь в Барселону, но там останется Месси – это проблема", – подчеркнул Мело в интервью Ole.

Напомним, Неймар мог вернуться в Барселону летом 2019 года, однако ПСЖ отказался отпускать бразильца.

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