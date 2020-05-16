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"Поїдеш в Барселону, але там залишиться Мессі – це проблема": екс-хавбек збірної Бразилії радить Неймару "тікати" з ПСЖ

16 травня 23:26 238 Читать на русском
"Поїдеш в Барселону, але там залишиться Мессі – це проблема": екс-хавбек збірної Бразилії радить Неймару "тікати" з ПСЖ
Неймар / Reuters

Колишній гравець збірної Бразилії Феліпе Мело поділився прогнозом щодо кар'єри свого давнього товариша Неймара.

"Поки що перехід у ПСЖ виглядає для Неймара кроком назад, тому що він не виграв Лігу чемпіонів. Це ж добре, якщо він виграє, чи не так? Це означає "Золотий м'яч".

Барселона вважає повернення Неймара неможливим

Те, що Неймар робить в чемпіонаті Франції – це безумство, подивіться на його цифри. Врахуйте, технічно французький футбол не схожий на Іспанію, Англію, Бундеслігу, Серію А, але тут багато фізичної сили, хлопці дуже сильно б'ють. І однаково Неймар робить божевільні речі. В Лізі чемпіонів він робив те саме до зупинки. Він повинен виграти Лігу чемпіонів, а якщо цього не станеться, то йому потрібно повернутися в Барселону. Однак є один недолік. Поїдеш в Барселону, але там залишиться Мессі – це проблема", – підкреслив Мело в інтерв'ю Ole.

Нагадаємо, Неймар міг повернутися в Барселону влітку 2019 року, однак ПСЖ відмовився відпускати бразильця.

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Теги
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