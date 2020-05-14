Барселона считает возвращение Неймара невозможным

Советник президента Барселоны Карлес Решак считает невозможным возвращение нападающего ПСЖ Неймара в каталонский клуб.

"Анализируя нынешнюю ситуацию, я считаю, что возвращение Неймара невозможно. Думаю, он понял, какую роль для него играла Барселона. Если он забивал здесь гол, это облетало весь мир несколько раз. В Париже его голы менее заметны", – приводит слова Решака COPE.

"Вместо Месси – Роналду": Неймар может перейти в Ювентус на условиях сенсационного обмена с ПСЖ

Напомним, Неймар выступал за Барселону с 2013 по 2017 год. За это время бразилец дважды стал чемпионом Испании, трижды победил в Кубке Испании, один раз выиграл Суперкубок Испании, победил в Лиге чемпионов, в Суперкубке УЕФА, а также стал чемпионом мира на клубном уровне.

К слову, Неймар перебрался в ПСЖ из Барселоны в 2017 году за рекордные 222 млн в евровалюте. С тех пор сага с возвращением скандального бразильца на Камп Ноу возобновляется в каждое трансферное окно.

Вірусна Барса: сенсаційна заміна для тер Штегена, повернення блудних синів, "французький порятунок"