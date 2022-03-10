19-й тур

Вулверхемптон – Уотфорд – 4:0

Голи: Хіменес, 13, Кучо, 18 (аг), Поденсе 21, Невеш, 85

20-й тур

Лідс – Астон Вілла – 0:3

Голи: Коутінью, 22, Кеш, 66, Чамберс, 73

21-й тур

Саутгемптон – Ньюкасл – 1:2

Голи: Армстронг, 25 – Вуд, 32, Гімараєс, 52

30-й тур

Норвіч – Челсі – 1:3

Голи: Пуккі, 69 (пен) – Чалоба, 3, Маунт, 14, Хаверц, 90

Уотфорд в останніх 15 поєдинках здобув лише одну (!) перемогу. Вулверхемптон сповна скористався деморалізованим станом суперника й наколотив йому аж чотири м'ячі – три до перерви та ще один на останніх хвилинах другого тайму.

Падіння Челсі продовжується: втрачено 40-мільйонного титульного спонсора

Схожий розвиток подій був на Елланд Роуд, де Лідс приймав Астон Віллу. Команда Стівена Джеррарда потроху набирає хід, у першому таймі вона не дозволила створити "павичам" жодного моменту біля своїх воріт. Натомість сама забила. Це Коутінью вкотре поставив свій автограф.

У другому таймі гості продовжили контролювати хід зустрічі і остаточно зняли питання щодо переможця – Кеш подвоїв перевагу, а Чамберс поставив крапку. Перемога дозволила Астон Віллі піднятись на дві позиції вверх і зупинитись на дев'ятій сходинці.

Паралельно Саутгемптон приймав Ньюкасл Юнайтед. Армстронг відкрив рахунок у зустрічі, а Вуд вирівняв ситуацію на табло. Вирішальним став постріл Гімараєса на старті другого тайму. Бьорн після подачі з кутового скинув на найдорожчого новачка "сорок", а той п'ятою шедеврально забив.

Bruno Guimarães with a volleyed back-heel finish for his first Newcastle goal pic.twitter.com/rNEO1q3P0p — B/R Football (@brfootball) March 10, 2022

Головна увага футбольного світу нині, 10 березня, була прикута до Челсі. На лондонців наклали серйозні санкції, але це не деморалізувало їх. Підопічні Тухеля були відвертими фаворитами в дуелі з Норвічем, який йде останнім у турнірній таблиці, і вже за стартові 15 хвилини відзначились двічі. Маунт спершу асистував Чалобі, а пізніше Мейсон отримав пас після проходу Хаверца і подвоїв перевагу.

У другому таймі Челсі трішки заспокоївся, що призвело до пенальті на ворота Менді. Пуккі реалізував 11-метровий, додавши інтриги. Та Хаверц на 90-й хвилині забив третій м'яч і поставив крапку. Перемога закріпила "синіх" на третьому місці з 56-ма заліковими балами.

Турнірна таблиця чемпіонату Англії