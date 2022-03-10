Підсанкційний Челсі здолав Норвіч, переможний шедевр зірки Ньюкасла, погроми від Астон Вілли та Вулверхемптона
Відбулись кілька перенесених матчів англійської Прем'єр-ліги. Результати дізнавайтесь на Футбол 24.
19-й тур
Вулверхемптон – Уотфорд – 4:0
Голи: Хіменес, 13, Кучо, 18 (аг), Поденсе 21, Невеш, 85
20-й тур
Лідс – Астон Вілла – 0:3
Голи: Коутінью, 22, Кеш, 66, Чамберс, 73
21-й тур
Саутгемптон – Ньюкасл – 1:2
Голи: Армстронг, 25 – Вуд, 32, Гімараєс, 52
30-й тур
Норвіч – Челсі – 1:3
Голи: Пуккі, 69 (пен) – Чалоба, 3, Маунт, 14, Хаверц, 90
Уотфорд в останніх 15 поєдинках здобув лише одну (!) перемогу. Вулверхемптон сповна скористався деморалізованим станом суперника й наколотив йому аж чотири м'ячі – три до перерви та ще один на останніх хвилинах другого тайму.
Падіння Челсі продовжується: втрачено 40-мільйонного титульного спонсора
Схожий розвиток подій був на Елланд Роуд, де Лідс приймав Астон Віллу. Команда Стівена Джеррарда потроху набирає хід, у першому таймі вона не дозволила створити "павичам" жодного моменту біля своїх воріт. Натомість сама забила. Це Коутінью вкотре поставив свій автограф.
У другому таймі гості продовжили контролювати хід зустрічі і остаточно зняли питання щодо переможця – Кеш подвоїв перевагу, а Чамберс поставив крапку. Перемога дозволила Астон Віллі піднятись на дві позиції вверх і зупинитись на дев'ятій сходинці.
Паралельно Саутгемптон приймав Ньюкасл Юнайтед. Армстронг відкрив рахунок у зустрічі, а Вуд вирівняв ситуацію на табло. Вирішальним став постріл Гімараєса на старті другого тайму. Бьорн після подачі з кутового скинув на найдорожчого новачка "сорок", а той п'ятою шедеврально забив.
Головна увага футбольного світу нині, 10 березня, була прикута до Челсі. На лондонців наклали серйозні санкції, але це не деморалізувало їх. Підопічні Тухеля були відвертими фаворитами в дуелі з Норвічем, який йде останнім у турнірній таблиці, і вже за стартові 15 хвилини відзначились двічі. Маунт спершу асистував Чалобі, а пізніше Мейсон отримав пас після проходу Хаверца і подвоїв перевагу.
У другому таймі Челсі трішки заспокоївся, що призвело до пенальті на ворота Менді. Пуккі реалізував 11-метровий, додавши інтриги. Та Хаверц на 90-й хвилині забив третій м'яч і поставив крапку. Перемога закріпила "синіх" на третьому місці з 56-ма заліковими балами.
Турнірна таблиця чемпіонату Англії