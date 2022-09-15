"Мы прекрасно чувствуем себя здесь, в Польше. Я хотел бы поблагодарить Легию и Польшу за такой теплый прием. На трибунах было много украинцев – это было очень трогательно.

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Болельщики Селтика тоже постарались и помогли создать отличную атмосферу. Думаю, что на этот раз мы должны порадоваться одному очку", – цитирует Степаненко официальный сайт УЕФА.

К слову, поединок с Селтиком стал для капитана Шахтера вдвойне юбилейным: Тарас провел 60-й матч в Лиге чемпионов, 50 из которых он отыграл в основном турнире. Кроме того, Степаненко стал 10-м футболистом украинских клубов (в том числе третьим среди одноклубников после Андрея Пятова и Дарио Срны), достигшим отметки "60" в самом престижном евротурнире. А по количеству игр в основном турнире 33-летний хавбек обошел Валентина Белькевича и занимает теперь 5-е место.

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