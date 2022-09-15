Як відомо, Шахтар у поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів розписав бойову нічию з Селтіком 1:1. Голом за "гірників" у другому поспіль єврокубковому матчі відзначився Михайло Мудрик.

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Відомий інсайдер Фабріціо Романо лаконічно, але дуже красномовно відреагував на гру українського півзахисника. На своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер журналіст репостнув свій же пост тижневої давності про вартість Мудрика, доповнивши його всього двома символами "х2". Таким чином він натякнув, що цына на Михайла виросла вже мінімум удвічі.

Нагадаємо, Шахтар влітку відмовив всім бажаючим придбати Мудрика (Брентфорд, Байєр, Евертон, Ніцца, Арсенал, Ювентус та ін.), розраховуючи отримати за свого вихованця не менше 50 млн євро. У поточному сезоні Михайло провів за Шахтар 5 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі. Його контракт з "гірниками" чинний до кінця 2026 року, а портал Transfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро.

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