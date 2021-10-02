Противостояние между хмельницкой и донецкой командами получило свое продолжение в подтрибунном помещении.

Как известно, поединок 11-го тура Первой лиги между Подольем и Олимпиком завершился громким скандалом. Сразу после финального свистка игроки обеих команд устроили массовую драку с применением физической силы, которую пытались остановить арбитры.

Олимпик и Подолье устроили массовую драку после финального свистка: видео

По информации Meta Ratings, у футболистов Подолья возникли претензии к рефери матча Игорю Бичу из-за двух незасчитанных голов в ворота гостей. На сторону судьи стало несколько футболистов Олимпика. Казалось, страсти понемногу улеглись, как вдруг капитан донецкой команды Иван Белый позволил себе провокационный жест в сторону болельщиков, показав им средний палец, за что был наказан красной карточкой. А уже в подтрибунном помещении вратарь гостей ударил футболиста Подолья и тоже увидел перед собой красную. Поведение игроков Олимпика будет рассмотрено на заседании КДК УАФ.

К слову, первый гол Подолья был отменен из-за офсайда, а второй – из-за игры рукой при взятии ворот.

Напомним, поединок завершился минимальной победой Подолья, которое в турнирной таблице Первой лиги поднялось на десятую строчку и имеет в своем активе 13 очков. Олимпик с 14 пунктами – седьмой.

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