Протистояння між хмельницькою і донецькою командами отримало своє продовження у підтрибунному приміщенні.

Як відомо, поєдинок 11-го туру Першої ліги між Поділлям та Олімпіком завершився гучним скандалом. Одразу після фінального свистка гравці обох команд влаштували масову бійку із застосуванням фізичної сили, яку намагались зупинити арбітри.

Олімпік і Поділля влаштували масову бійку після фінального свистка: відео

За інформацією Meta Ratings, у футболістів Поділля виникли претензії до рефері матчу Ігоря Бича через два незараховані голи у ворота гостей. На бік судді стало кілька футболістів Олімпіка. Здавалось, пристрасті потроху вляглись, коли капітан донецької команди Іван Білий дозволив собі провокаційний жест у бік вболівальників, показавши їм середній палець, за що був покараний червоною карткою. А вже у підтрибунному приміщенні воротар гостей вдарив футболіста Поділля і теж побачив перед собою червону. Поведінку гравців Олімпіка буде розглянуто на засіданні КДК УАФ.

До слова, перший гол Поділля було скасовано через офсайд, а другий – через гру рукою під час взяття воріт.

Нагадаємо, поєдинок завершився мінімальною перемогою Поділля, яке у турнірній таблиці Першої ліги піднялось на десяту сходинку і має у своєму активі 13 очок. Олімпік з 14-ма пунктами – сьомий.

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