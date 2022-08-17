"Подобное больше не повторится": Нуньес извинился за отвратительное удаление, которым подвел Ливерпуль
12:17 - Читати українською
Нападающий Ливерпуля Дарвин Нуньес жалеет, что повелся на провокацию и оставил команду доигрывать в меньшинстве матч против Кристал Пэлас (1:1).
завершено
57’ Дарвин Нуньес
61’ Луис Диас
Уилфрид Заха 32’
32’ Уилфрид Заха
57’ Дарвин Нуньес
61’ Луис Диас
Дорогой новичок "красных" день собирался с мыслями и наконец публично извинился.
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"Я осознаю, что вел себя отвратительно. Я здесь для того, чтобы учиться на своих ошибках, поэтому подобное больше не повторится", – написал Нуньес в Twitter.
Теперь уругвайцу предстоит отбыть несколько матчей дисквалификации, в частности, супербитву против МЮ в следующем туре АПЛ.
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