"Начало матча получилось действительно хорошим. Все было за нас. Однако в некоторых ситуациях просто не везло. План Кристал Пэлас на этот матч заключался в том, чтобы играть в пять защитников, находиться за линией мяча и быстро переходить в контратаки. Со скоростным Уилфридом Заа было тяжело справиться.

Удаление Нуньеса и шедевр Диаса в видеообзоре матча Ливерпуль – Кристал Пэлас – 1:1

Вторая половина началась положительно, но красная карточка – это нокдаун. Безусловно, красная карточка была, Нуньеса спровоцировали. Он не должен так себя вести. Дарвин знает, что подвел команду. Сегодня я оставлю его в покое, а потом поговорю с ним завтра.

Нам удалось сравнять счет через четыре минуты после удаления. Находясь вдесятером, мы приложили огромные усилия. Поэтому сейчас я чувствую гордость", – цитирует Клоппа BBC.

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