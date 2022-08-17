Нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс шкодує, що повівся на провокацію і залишив команду догравати у меншості матч проти Крістал Пелас (1:1).

Коштовний новачок "червоних" день збирався з думками і нарешті публічно попросив вибачення.

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"Я усвідомлюю, що поводився огидно. Я тут для того, щоб вчитися на своїх помилках, тому таке більше не повториться", – написав Нуньєс у Twitter.

Тепер уругвайцю доведеться відбути кілька матчів дискваліфікації, зокрема, супербитву проти МЮ в наступному турі АПЛ.

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