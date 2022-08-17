"Таке більше не повториться": Нуньєс перепросив за огидне вилучення, яким підвів Ліверпуль
12:17 - Читать на русском
Нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс шкодує, що повівся на провокацію і залишив команду догравати у меншості матч проти Крістал Пелас (1:1).
завершено
57’ Дарвін Нуньєс
61’ Луїс Діас
Вілфрід Заха 32’
32’ Вілфрід Заха
57’ Дарвін Нуньєс
61’ Луїс Діас
Коштовний новачок "червоних" день збирався з думками і нарешті публічно попросив вибачення.
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"Я усвідомлюю, що поводився огидно. Я тут для того, щоб вчитися на своїх помилках, тому таке більше не повториться", – написав Нуньєс у Twitter.
Тепер уругвайцю доведеться відбути кілька матчів дискваліфікації, зокрема, супербитву проти МЮ в наступному турі АПЛ.
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