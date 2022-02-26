Поддержка Украины в АПЛ и встреча Зинченко с Миколенко в видеообзоре матча Эвертон – Манчестер Сити – 0:1
Манчестер Сити победил Эвертон в 27-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".
Перед началом игры команды и болельщики провели акцию поддержки Украины, доведя до слез Виталия Миколенко и Александра Зинченко. Оба остались в запасе.
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В первом тайме моментов было мало, а вот после перерыва Джордан Пикфорд спасал "ирисок", как мог. Однако на 82-й минуте Ман Сити повел в счете. Фил Фоден подстерег ошибку Кина и направил мяч в сетку. Эвертон мог отыграться, но арбитр не назначил пенальти за игру Родри.
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Манчестер Сити не без скандала одолел Эвертон – поддержка Украины и слезы Зинченко с Миколенко стали событием матча