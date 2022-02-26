Перед началом игры команды и болельщики провели акцию поддержки Украины, доведя до слез Виталия Миколенко и Александра Зинченко. Оба остались в запасе.

"Разве мы не можем жить в мире друг с другом?" – Лэмпард отдал должное мужеству Зинченко и Миколенко

В первом тайме моментов было мало, а вот после перерыва Джордан Пикфорд спасал "ирисок", как мог. Однако на 82-й минуте Ман Сити повел в счете. Фил Фоден подстерег ошибку Кина и направил мяч в сетку. Эвертон мог отыграться, но арбитр не назначил пенальти за игру Родри.

Команда Гвардиолы продолжает лидировать в АПЛ. Эвертон идет 17-м.

Манчестер Сити не без скандала одолел Эвертон – поддержка Украины и слезы Зинченко с Миколенко стали событием матча