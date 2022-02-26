Манчестер Сіті переміг Евертон у 27-му турі АПЛ. Дивіться відео голів і огляд зустрічі на "Футбол 24".

Перед початком гри команди і вболівальники провели акцію підтримки України, розчуливши Віталія Миколенка і Олександра Зінченка. Обоє залишилися в запасі.

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У першому таймі моментів було обмаль, а от по перерві Джордан Пікфорд рятував "ірисок", як міг. Однак на 82-й хвилині Ман Сіті повів у рахунку. Філ Фоден підстеріг помилку Кіна і спрямував м'яч у сітку. Евертон міг відігратися, але арбітр не призначив пенальті за гру рукою Родрі.

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