Россияне в ходе кровавой войны убили очередного украинца, который был причастен к спорту и, в частности, футболу.

Бахмут сейчас – самая горячая точка на фронте. Украинские воины ценой собственного здоровья и жизни защищают город от российского нашествия. 20 декабря в боях под городом погиб Олег Тимченко, сообщает сайт Динамо .

Погиб фанат Динамо, защищавший Украину в боях вблизи Бахмута

Известный тренер-реабилитолог много лет сотрудничал с игроками и персоналом киевского клуба. Пресс-служба "бело-синих" отмечает, что Тимченко являлся настоящим патриотом и профессионалом своего дела.

Напомним, сегодня уже 308-й день полномасштабной войны России против Украины.

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