Росіяни у ході кривавої війни вбили чергового українця, який був дотичним до спорту і, зокрема, футболу.

Бахмут нині – найгарячіша точка на фронті. Українські воїни ціною власного здоров'я й життя захищають місто від російської навали. 20 грудня у боях під містом загинув Олег Тимченко, повідомляє сайт Динамо.

Загинув фанат Динамо, який захищав Україну у боях поблизу Бахмута

Відомий тренер-реабілітолог чимало років співпрацював із гравцями й персоналом київського клубу. Пресслужба "біло-синіх" зазначає, що Тимченко був справжнім патріотом і професіоналом своєї справи.

Нагадаємо, сьогодні вже 308 день повномасштабної війни Росії проти України.

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