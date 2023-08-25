"Клуб меняет идею, которая была здесь в прошлом. Речь идет о молодых игроках, которые развивают свой талант и будут первыми в любом списке в будущем. Это захватывающе. Это проект. Нужно совершенствоваться, играть и завоевывать титулы.

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У нас есть несколько молодых игроков, которым нужно активизироваться. В частности, это Михаил Мудрик, Нони Мадуэке, Мейсон Берстов. Мы не можем остановить прогресс наших молодых игроков, но в то же время нам нужно конкурировать", – поделился Почеттино в интервью The Athletic.

Добавим, что в этом сезоне Мудрик сыграл в 2 поединках за Челси, в которых не отличался результативными действиями.

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