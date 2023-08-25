"Клуб змінює ідею, яка була тут у минулому. Йдеться про молодих гравців, які розвивають свій талант і будуть першими в будь-якому списку в майбутньому. Це захоплює. Це проєкт. Потрібно вдосконалюватися, грати та завойовувати титули.

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У нас є кілька молодих гравців, яким потрібно активізуватися. Зокрема, це Михайло Мудрик, Ноні Мадуеке, Мейсон Берстов. Ми не можемо зупинити прогрес наших молодих гравців, але водночас нам потрібно конкурувати", – поділився Почеттіно в інтерв'ю The Athletic.

Додамо, що у цьому сезоні Мудрик зіграв у 2 поєдинках за Челсі, в яких не відзначався результативними діями.

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