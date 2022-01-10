"В первом тайме у нас были проблемы с контролем мяча. ПСЖ играл медленно и быстро пропустил. Лион играл очень низко и оставлял нам мало места. Кроме того, мы сами допускали ошибки, которые давали сопернику шанс противостоять нам. Это был сложный матч, но мы можем быть довольны ничьей.

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Трудно говорить о прогрессе, особенно при нынешних обстоятельствах с коронавирусом, делающим ситуацию нестабильной", – цитирует Почеттино L'Equipe.

После 20 туров чемпионата Франции ПСЖ лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 11 очков.

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