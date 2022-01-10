ПСЖ и Лион не смогли определить сильнейшего в матче 20 тура Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор матча Лион – ПСЖ на Футбол 24.

Ліга 1, 20-й тур

Ліон – ПСЖ – 1:1

Голи: Пакета, 7 – Керер, 76

Лион ошеломил звездного соперника на старте поединка – Гимараеш вырезал шикарную передачу на Пакета, а тот вторым касанием пробил в дальний угол. ПСЖ довольно долго не мог забить в ответ – аж до 76 минуты, когда с ударом Керера не смог справиться Лопеш.

ПСЖ в тяжелом матче с Лионом спасся от поражения

Таким образом, ПСЖ набрал 47 очков и имеет отрыв в 11 пунктов от второй строчки, Лион с 25 баллами – одиннадцатый.