"У першому таймі ми мали проблеми з контролем м'яча. ПСЖ грав повільно та швидко пропустив. Ліон грав дуже низько і залишав нам мало місця. Крім того, ми самі припускалися помилок, які давали супернику шанс протистояти нам. Це був складний матч, але ми можемо задоволені нічиєю.

Порятунок парижан у відеоогляді матчу Ліон – ПСЖ – 1:1

Важко говорити про прогрес, особливо за нинішніх обставин з коронавірусом, який робить ситуацію нестабільною", – цитує Почеттіно L'Equipe.

Після 20-ти турів чемпіонату Франції ПСЖ лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи найближчого переслідувача на 11 очок.

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