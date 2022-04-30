Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино объяснил, что означали его слова о перспективах в Париже для него лично и для Клиана Мбаппе.

"Я очень устал, тяжело все это объяснять. Однако я постараюсь. Я просто ответил на вопросы. Меня спросили, какая вероятность прямо сейчас? Все вырвали из контекста. Как всегда.

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Очень устал, но я горд и силен. Меня не беспокоят слухи, я сосредоточен на работе и мои футболисты четко представляют, как мы работаем. Мы продолжаем выполнять работу.

Дело в недостатке уважения. Вот в чем проблема. Мы здесь для того, чтобы работать во благо клуба. Завтра – это завтра, но сегодня мы на 100% преданы ПСЖ", – цитирует Почеттино RMC Sport.

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