Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно пояснив, що означали його слова про перспективи в Парижі для нього особисто та Кліана Мбаппе.

"Я дуже втомився, важко все це пояснювати. Однак я постараюся. Я просто відповів на запитання. Мене запитали, яка ймовірність прямо зараз? Усе вирвали із контексту. Як і завжди.

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Дуже втомився, але я гордий і сильний. Мене не турбують чутки, я зосереджений на роботі, і мої футболісти чітко уявляють, як ми працюємо. Ми продовжуємо виконувати нашу роботу.

Справа в нестачі поваги. Ось у чому проблема. Ми тут для того, щоб працювати на благо клубу. Завтра – це завтра, але сьогодні ми на 100% віддані ПСЖ", – цитує Почеттіно RMC Sport.

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