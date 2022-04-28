Килиан Мбаппе все еще не определился со своим будущим. 23-летний француз, который может 30 июня стать свободным агентом, имеет на руках контракт от Реала, но продолжает медлить с принятием решения. ПСЖ предлагает Мбаппе безумные деньги, чтобы сохранить игрока, сообщает Фабрицио Романо.

Мбаппе неожиданно стал "кандидатом" в президенты Франции – к махинациям готовились

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино уверен, что нападающий останется. Об этом аргентинец заявил на пресс-конференции перед матчем со Страсбургом.

"На сегодняшний день я на 100% остаюсь в клубе. Это же касается и Килиана Мбаппе", – подчеркнул Почеттино, неделю назад впервые в карьере выигравший чемпионский титул.