Почеттино пролил свет на будущее Мбаппе – лидер ПСЖ имеет на руках контракт от Реала
Наставник парижан убежден, что лучший бомбардир команды подпишет новый контракт.
Килиан Мбаппе все еще не определился со своим будущим. 23-летний француз, который может 30 июня стать свободным агентом, имеет на руках контракт от Реала, но продолжает медлить с принятием решения. ПСЖ предлагает Мбаппе безумные деньги, чтобы сохранить игрока, сообщает Фабрицио Романо.
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Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино уверен, что нападающий останется. Об этом аргентинец заявил на пресс-конференции перед матчем со Страсбургом.
"На сегодняшний день я на 100% остаюсь в клубе. Это же касается и Килиана Мбаппе", – подчеркнул Почеттино, неделю назад впервые в карьере выигравший чемпионский титул.